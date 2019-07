Sea Watch 3, parla uno dei 42 migranti a bordo: «Salvini su alcune cose ha ragione»

«Conosco Matteo Salvini, penso che su certe cose abbia anche ragione». Uno dei 42 migranti a bordo della Sea Watch 3, sbarcato dopo l'approdo a Lampedusa, sorprende così in una breve intervista ai microfoni di Stasera Italia.

Carola Rackete, Salvini: «La vorrei in carcere, pronti a espellerla»

«Carola Rackete non si è mai arresa e ci ha sempre dato coraggio, sollevando il nostro morale durante tutti quei giorni» - ha spiegato l'uomo, intervistato dalla trasmissione di Rete 4 - «Penso che Salvini abbia in parte ragione: è giusto che tutta l'Europa faccia la sua parte. La Germania e la Francia, così come gli altri paesi, devono accogliere la loro quota di migranti. Non si può lasciare sola l'Italia, c'è crisi ovunque e non è facile per nessuno».

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA