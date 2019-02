Sea Watch, la guardia costiera: irregolarità a bordo, la nave resta a Catania

La Sea Watch 3, dopo lo sbarco dei 47 migranti, si trova ancora a Catania perché sulla nave sono state rilevate «una serie di non conformità» che riguardano sia «la sicurezza della navigazione», sia «il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino». È quanto rende noto la Guardia Costiera al termine dell'ispezione amministrativa. Fino a quando non verranno risolti i problemi sollevati, sottolinea ancora la Guardia Costiera, la nave non potrà lasciare il porto della città siciliana.

Gli ispettori della Guardia Costiera di Catania sono saliti a bordo della Sea Watch 3 per eseguire una verifica tecnica sulle condizioni della nave, in applicazione della Unclos ,la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. Dell'attività è stata informata l'Olanda, quale Amministrazione di bandiera dell'unità. Le non conformità rilevate «dovranno essere risolte anche con l'intervento dell'Amministrazione di bandiera, in cooperazione con gli ispettori specializzati della Guardia Costiera e il 6ø Reparto - Sicurezza della Navigazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera».



Ultimo aggiornamento: 10:47

