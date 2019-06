Sea Watch, Finanza a bordo per notifica decreto: «Reiteriamo richiesta di sbarco»

«Questa notte la Guardia di Finanza ha fatto visita, per 2 volte, alla Sea Watch 3 per notificare il Decreto Sicurezza bis alla nostra comandante». Lo scrive in un post su Twitter la ong sottolineando come «non si comprende la necessità di farlo nel cuore della notte».

Secondo quanto si apprende i finanzieri avrebbero solo consegnato il decreto all'equipaggio senza però contestare reati. «Restiamo al largo di Lampedusa - conclude il post - e reiteriamo la richiesta di sbarco»

