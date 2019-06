Sea Watch, notte davanti Lampedusa. In 10 sbarcano da un gommone. Moavero: «La legge va applicata»

Un'altra lunga giornata oggi a Lampedusa dove si attende di conoscere la sorte della Sea Watch che staziona davanti alla costa di Lampedusa. I 42 migranti si trovano da due settimane sulla nave dell'ong e vengono definiti «allo stremo» da Carola Rackete. La capitana ieri aveva deciso di forzare il divieto di ingresso nelle acque territoriali e ha superato l'alt di una motovedetta della Guardia di Finanza. Intanto, all'alba di stamane sono approdati direttamente in porto altri dieci migranti, presumibilmente tunisini, con un barchino. A bordo anche una donna e un minorenne. I dieci sono arrivati al molo della madonnina, sotto gli uffici della capitaneria di porto.

Sea Watch, Laura Boldrini: «Carola Rackete ha fatto bene, in Libia c'è la guerra»

Moavero: applicare la legge. «Nel caso specifico della nave Sea Watch, il ministro degli Interni, il ministro della Difesa, il ministro delle Infrastrutture hanno firmato un provvedimento che indicava un divieto di ingresso nelle acque territoriali. La decisione della nave è stata di entrare: la legge dovrà essere applicata, naturalmente da chi è competente ad applicarla»: lo ha detto oggi durante un'audizione al Senato il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.

Ira Matteo Salvini. «La legge prevede che bisogna essere autorizzati per poter attraccare, non possiamo far arrivare in Italia chiunque, le regole di un Paese sono una cosa seria. Le persone sulla Sea Watch non sono naufraghi, ma uomini e donne che pagano 3.000 dollari per andar via dal proprio Paese. In Italia stanno arrivando, in aereo, migliaia di migranti certificate che scappano dalla guerra. Spero che nelle ultime ore ci sia un giudice che affermi che all'interno di quella nave ci sono dei fuorilegge, prima fra tutti la Capitana. Se la nave viene sequestrata e l'equipaggio arrestato io sono contento». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta a 'Barba&Capellì, in onda su Radio CRC.

Sea Watch, attesa per lo sbarco

Trenta a Porto Empedocle. Trenta persone, tra cui quattro bambini, sono state intercettate dalla Guardia di Finanza, nella notte, a bordo di due barchini a poche miglia da Lampedusa. I migranti, tra cui 4 bambini, sono stati trasbordati prima sulle motovedette della Guardia Costiera e poi sul pattugliatore Avallone della Guardia di Finanza che li sta portando a Porto Empedocle

