Sea Watch, i finanzieri della motovedetta che ha intimato l'alt: «La nave poteva schiacciarci»

Non ha fatto nulla per evitarci, siamo stati fortunati: poteva schiacciarci». Così i finanzieri che erano a bordo della motovedetta raccontano i momenti in cui si è rischiato lo scontro tra le due imbarcazioni. Sulla motovedetta erano presenti il comandante, il direttore di macchina, il motorista e due radaristi. «Da bordo - aggiungono - ci hanno detto 'spostatevì e hanno continuato la manovra di avvicinamento».

Ultimo aggiornamento: 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un atto di guerra» secondo Matteo Salvini , che ha precisato «poteva scapparci il morto». La nave Sea Watch 3, che dopo un paio di giorni al largo ha deciso di attraccare nel porto di Lampedusa , avrebbe infatti rischiato di schiacciare contro la banchina una motovedetta della Guardia di Finanza che, dopo aver intimato l'alt, avrebbe tentato di frapporsi fisicamente tra la nave e il molo.