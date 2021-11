Scuole chiuse oggi in Campania per maltempo: ecco i comuni in allerta meteo arancione

Martedì 2 Novembre 2021, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 3 Novembre, 00:12

Maltempo, è allerta meteo arancione in molte zone della Campania. Per domani, mercoledì 3 novembre, è previsto l'arrivo di un'intensa perturbazione che interesserà parecchi comuni della provincia di Napoli. Il bollettino di allerta meteo è stato diramato dalla Protezione Civile regionale a partire dalle 8 di domani mattina fino alle 8 di giovedì 4 novembre. Per questo, in diverse zone è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ecco i comuni interessati.

Maltempo, scuole chiuse in Campania: i comuni coinvolti

L'ordinanza non rigurada il capoluogo, dove il sindaco Gaetano Manfredi ha optato per la chiusura dei soli parchi e cimiteri cittadini, lasciando aperte le scuole. Preoccupa in generale l'allerta meteo arancione emanata dalla Protezione civile della Regione Campania e che entrerà in vigore alle 8 di domani mattina su parte della regione. Le zone coinvolte sono Piana campana, Napoli, le isole e l'area vesuviana, l'Alto Volturno e il Matese, la Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Picentini, Tusciano e Alto Sele.

In arrivo piogge, temporali e venti forti su gran parte dell’Italia.

🔔🟠#AllertaARANCIONE, mercoledì #3novembre, su parte di Sardegna, Lazio, Campania, Abruzzo e Molise. 🔔🟡#AllertaGIALLA in 12 regioni. Leggi l'avviso meteo del #2novembre 👉 https://t.co/MDZiiHvfH9 pic.twitter.com/ul3IwTuOa3 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 2, 2021

I comuni della provincia di Napoli e Salerno

Il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l'allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile regionale. La decisione, ha precisato il sindaco, è stata presa «in accordo con alcuni sindaci di comuni limitrofi, dopo un attento e approfondito confronto». A chiudere le scuole, infatti, sono stati anche i sindaci di Terzigno, Striano, San Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino e San Gennaro Vesuviano, ed altri primi cittadini stanno valutando attentamente la situazione prima di decidere in merito

Scuole di ogni ordine e grado e i parchi pubblici resteranno chiusi nei comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco e Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, scrive sulla sua pagina facebook: «Come ribadisco da sempre, la chiusura delle scuole è una decisione importante che spesso crea disagi a molte famiglie oltre che limitare attività didattiche importanti per i nostri ragazzi, ma l'incolumità rappresenta la priorità e dunque abbiamo deciso congiuntamente di decretare la chiusura provvisoria nei cinque comuni. Confidiamo in un miglioramento già nella giornata di domani, per evitare ulteriori disagi e tornare alla normalità».

Il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha disposto per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, del cimitero, della villa comunale e di Villa del Parnaso. Stesso discorso per il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, che ha disposto per domani la sospensione delle attività didattiche negli istituti di ogni ordine e grado e di tutti i parchi pubblici

Poco fa a Giugliano, città alle porte di Napoli che conta ben 120mila abitanti (è il comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia), il sindaco Nicola Pirozzi ha firmato un'ordinanza con la quale viene disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani; la stessa decisione è stata presa nel corso della giornata dai sindaci di Pozzuoli, Monte di Procida, Marano e Mugnano.

In provincia di Napoli le scuole resteranno chiuse anche nel comune di Bacoli e ad Ercolano. A Bacoli il sindaco Josi Gerardo Della Ragione invita la cittadinanza «a uscire di casa solo se strettamente necessario, data la quantità di pioggia che si abbatterà sulla nostra città, e ad assumere comportamenti responsabili». Ad Ercolano l'ordinanza è stata firmata dal sindaco Ciro Buonajuto. Scuole chiuse anche in alcuni comuni della provincia di Salerno che ricadono nelle zone di allerta meteo arancione: si tratta dei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Scafati, Sarno e Roccapiemonte.

Scuole chiuse anche a Ischia e Procida. Dopo il comune di Casamicciola anche gli altri cinque ischitani e quello di Procida hanno deciso di mantenere chiusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado delle due isole a seguito dell'allarme meteorologico arancione emesso dalla Sala Unificata della Protezione Civile Regionale, secondo il quale sono previste precipitazioni di moderata e forte intensità e raffiche di temporali, dalle 8.00 di domattina e per le 24 ore successive.