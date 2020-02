Scuole chiuse domani a Napoli e in molti comuni campani per l'allerta meteo: l'elenco completo

Scuole chiuse per il forte vento in molti comuni al Centro-Sud. A decidere per lo stop è ancheil comune di Napoli con un'ordinanza che sarà emanata nelle prossime ore. Il sindaco Luigi De Magistris ha deciso la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, dei parchi e dei cimiteri. De Magistris ha preso la decisione alla luce delle previsioni meteo previste fino al pomeriggio e riportate nell'avviso di allerta emanato ieri dalla Protezione civile regionale.

Maltempo, vento record da Pescara a Milano: alberi crollati, piste da sci chiuse

Scuole chiuse in Irpinia. Oggi e domani rimarranno chiusi le scuole a Chiusano San Domenico, Vallata, Trevico, Vallesaccarda, Bisaccia, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi e Teora. Si tratta di comuni dell'Alta Irpinia in grossa difficoltà per vento e spruzzate di neve.



Neve e vento forte in Irpinia: chiuse le scuole https://t.co/IzPtEsaEms #avellinoeprovincia — Cronache della Campania (@cronachecampane) February 5, 2020

