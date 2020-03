Coronavirus, scuole chiuse anche a Vasto e vicino Potenza. Stop lezioni fino all'8 in Liguria, Lombardia e Marche

Scuole chiuse da Nord a Sud per l'emergenza Coronavirus. Restano sospese fino a domenica le lezioni in Liguria, Lombardia, Piemonte, Marche ed Emilia-Romagna.

Stop lezioni a Vasto. A Vasto, dopo un caso positivo di Covid-19, è stata estesa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dopo la prima disposizione del sindaco, Francesco Menna, che stamane prevedeva i cancelli chiusi solo per il polo liceale Mattioli.

Scuole chiuse a Pontremoli. L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha comunicato che a seguito di un caso probabile di coronavirus si è resa necessaria la chiusura precauzionale del pronto soccorso di Pontremoli (Massa Carrara). Intanto, alla luce della sostanziale temporanea chiusura dell'ospedale di Pontremoli, i sindaci della Lunigiana hanno chiesto al presidente della Toscana Enrico Rossi di valutare un provvedimento di precauzionale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. In attesa che il presidente si pronunci in merito, i sindaci hanno deciso di disporre una giornata di generale sanificazione degli edifici scolastici, salvo prendere altri successivi provvedimenti. Le scuole del Comune di Pontremoli quindi oggi, 4 marzo, rimarranno chiuse.

Basilicata, stop lezioni a Trecchina. Le scuole restano chiuse anche domani a Trecchina, in provincia di Potenza, dove è stato rilevato il primo caso di contagio da Covid 19. È un uomo di 46 anni, che convive con la madre anziana. Entrambi sono in quarantena nella loro abitazione, in sorveglianza medica attiva. Il cittadino lucano è tornato il 27 febbraio dalla provincia di Brescia dove si era sottoposto ad un intervento chirurgico in una struttura sanitaria. Il sindaco Ludovico Iannotti ha stabilito che domani saranno completato le operazioni di sanificazione degli ambienti scolastici già avviate oggi. Inoltre si è insediato il Coc, centro operativo comunale di protezione civile. Per quanto riguarda le attività di aggregazione quali ad esempio palestre, supermercati, farmacia, banca, poste e altri luoghi di aggregazione, l'amministrazione raccomanda l'osservanza scrupolosa della buona pratica delle dieci regole di misure di prevenzione igienico-sanitarie e raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani nei locali pubblici.

Marche, scuole chiuse fino all'8 marzo. Attività didattiche e manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura sospese nelle Marche da mezzanotte di stasera alle 24 dell'8 marzo. Queste le «misure necessarie a contenere la diffusione del contagio» da Coronavirus adottate dalla Regione Marche con una nuova ordinanza «visto l'aggravarsi della situazione, poiché nelle Marche siamo arrivati a due decessi e oltre 60 casi di Coronavirus, diffusi principalmente nella provincia di Pesaro Urbino, e oggi estesi anche nelle province di Ancona e Macerata».

Liguria, scuole chiuse fino a domenica. «Resteranno chiuse fino a domenica 8 marzo le scuole di ogni ordine e grado della Liguria e i corsi di istruzione e formazione professionale». Lo comunica la Regione Liguria dopo la decisione del presidente di Regione Giovanni Toti, presa al termine della riunione che si è tenuta oggi nella sede dell'ente tra l'assessore alla Scuola e Formazione Ilaria Cavo, la Direzione dell'Ufficio Scolastico regionale della Liguria e rappresentanti di Anci e della formazione professionale.

