Scuole chiuse martedì 30 ottobre a Roma: da Brescia a Padova la lista dei Comuni

Scuole chiuse in molti comuni italiani anche domani. Ecco il dettaglio: Scuole chiuse a Roma anche il 30 ottobre a causa del maltempo. È stata pubblicata una nuova ordinanza dal Comune di Roma. Disposta attraverso un'ordinanza del Viminale anche la chiusura degli uffici pubblici.

L'ordinanza

LEGGI ANCHE Maltempo, a Roma bus scoperchiato e alberi sulle auto in strada



#vento Anche domani allerta #ProtezioneCivile Regionale su Roma e Lazio.Raffiche oggi oltre i 100 km/h.Scuole resteranno chiuse anche domani per messa in sicurezza.Grazie a @PLRomaCapitale, @dpcgov, @emergenzavvf,volontari,tecnici comunali e municipali. Preoccupazione per feriti.

— Virginia Raggi (@virginiaraggi) 29 ottobre 2018