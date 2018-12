Carambola fra auto coinvolge uno scuolabus, quattro in ospedale

In uno scontro tra veicoli a Porto Potenza Picena, all'incrocio tra via Regina Margherita e via Asola, è stato coinvolto anche uno scuolabus. L'incidente è avvenuto alle 7.40 e a bordo del mezzo erano presenti alcuni studenti. Il pulmino è stato urtato da un altro mezzo mentre era fermo allo stop: nessuno dei ragazzi che si trovavano sullo scuolabus è rimasto ferito.



Quattro occupanti delle tre vetture coinvolte nell'incidente sono invece rimasti feriti in maniera lieve. Per questo sono stati trasportati in ospedale per essere medicati e per accertamenti. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e addetti dell'Anas per liberare la carreggiata da pezzi di auto che si sono staccati nell'impatto. © RIPRODUZIONE RISERVATA