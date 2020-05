Scuola, Zingaretti: «Ora grande investimento sul diritto allo studio, c'è il rischio dispersione»

«Non ci sarà solo un problema del diritto di far tornare i bambini e le bambine a scuola, ma bisognerà fare un grande investimento nazionale sul diritto alla conoscenza per le nuove generazioni», ha detto a Sky Tg24 il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti. «Dobbiamo fare un grande investimento affinché non ci sia un aumento né della dispersione scolastica o peggio dell'espulsione. La crisi economica potrebbe rendere impossibile per delle famiglie far continuare gli studi ai propri figli o mandarli all'università. Ci dovremo preoccupare anche degli interventi che possano garantire a tutti quelli che vogliono e ne hanno diritto l'accesso alla formazione e a quella universitaria».

«Come Regione - ha aggiunto - stiamo pensando di mettere de fondi per garantire le tasse universitarie del prossimo anno a famiglie a basso reddito che rischiano di non poter far continuare gli studi ai loro figli».

Vaticano, Papa Francesco riceve Nicola Zingaretti

Zingaretti: «Bis della Raggi? Una minaccia per i romani»

Roma, Zingaretti: «I giovani sono vittime e non untori. Investiamo su di loro»



© RIPRODUZIONE RISERVATA