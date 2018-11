Scuola, studenti in piazza in 70 città contro la manovra del governo. A Milano bruciate bandiere di M5S e Lega

Gli studenti tornano in piazza in 70 città oggi e domani per reclamare più investimenti per l'istruzione. A Milano il corteo del "No Salvini day" è organizzato dai collettivi studenteschi in aperta contestazione con il vicepremier e ministro dell'Interno. I temi sul tavolo sono «le diseguaglianze e l'alternanza scuola lavoro, la legge di bilancio, l'edilizia scolastica e gli investimenti, il numero chiuso universitario e le scuole sicure».



Due tronconi composti da centinaia di partecipanti sono partiti da largo Cairoli e da piazza Oberdan e si riuniranno in via Broletto. Una delle soste sarà il consolato degli Stati Uniti, una location decisa per manifestare solidarietà alla «carovana migrante» che sta raggiungendo con grandi difficoltà il confine tra Messico e Stati Uniti.



Due giorni fa, ad anticipare il corteo, un gruppo di studenti ha inscenato una breve protesta all'ingresso del Provveditorato agli studi, dove sono stati accesi fumogeni e sono state depositate un cumulo di macerie in modo da evidenziare simbolicamente le condizioni di precarietà strutturale in molti istituti scolastici. Nei giorni ancora precedenti, per pubblicizzare il corteo, erano stati affissi alcuni manifesti con Salvini nei panni di un ratto e altri con il vicepremier colpito con un libro da uno studente.





«Dal Governo solo promesse e tagli ai finanziamenti, vogliamo l'approvazione dei nostri emendamenti alla manovra», dice Giacomo Cossu, Coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza. «Dal ministero dell'Istruzione in questi mesi abbiamo ricevuto solo tagli e orecchie da mercante: il massimo esempio è il falso superamento dell'alternanza, che significa solo risparmi per il Miur e orientamento al lavoro per gli studenti», dichiara Giulia Biazzo, coordinatrice nazionale dell'Unione degli Studenti. Per Alessio Bottalico, Coordinatore nazionale di Link Coordinamento Universitario, «dal Ministro Di Maio abbiamo ricevuto solo promesse: sull'Università e sul diritto allo studio nella Legge di Stabilità non c'è un euro in più. Lo ripetiamo ormai da mesi, senza investimenti, anche quest'anno l'emergenza degli idonei non beneficiari è dietro l'angolo». «Giù la maschera. Lo grideremo oggi da Roma a Venezia, da Firenze a Cagliari, da Bologna a Messina, come Rete e Udu, nelle piazze di tutta Italia. Indosseremo nuovamente le maschere di Dalì, perchè noi, la maschera, non abbiamo paura di toglierla: siamo studenti e chiediamo che si smetta di giocare col nostro futuro», spiega Giammarco Manfreda, Coordinatore Nazionale della Rete degli Studenti Medi.



A Roma il corteo è partito diretto verso il ministero dell'Istruzione. Gli studenti della Rete degli Studenti Medi e dell'Unione degli Universitari hanno poi in programma un flash mob alle 15.30 in Piazza Montecitorio.

