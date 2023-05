La scuola più piccola d'Italia si trova a Ceresole Reale (Piemonte): solo tre studenti e sono cugini tra di loro

Raffaele, sei anni, Guglielmo di dieci e infine Emanuele di otto, sono i tre bimbi iscritti alla scuola primaria di Ceresole Reale, in Valle Orco (Piemonte). I tre sono anche cugini. Ogni mattina, puntuali alle otto, si presentano ogni giorno di lezione in classe al suono della prima campanella, agli «ordini» della maestra che svolge i programmi di tutte le materie.

Sono i tre alunni della scuola più piccola d'Italia. Quella di Ceresole è una scuola sussidiata, ovvero finanziata in gran parte dalla Regione, «a testimonianza del nostro impegno per la montagna», sottolinea in sindaco. «Un paese senza scuola è un paese fantasma», spiega il primo cittadino dopo aver accompagnato i bimbi in classe.

La scuola si trova al piano terra del municipio e garantisce uno di quei servizi fondamentali per una piccola realtà come quella ceresolina.

L'anno scorso, gli alunni erano in due.