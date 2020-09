Norcia, i ragazzi tornano a scuola dopo mesi nei container: blitz a sorpresa di Conte: «Qui è tutto a posto?»

Blitz a sorpresa del premier Giuseppe Conte all'Istituto Tecnico e Liceo Classico “Roberto Battaglia” di Norcia, la scuola dove ieri si è levato il grido “viva la scuola”, urlato dagli studenti entusiasti di far ritorno nelle classi dopo aver studiato per mesi nei container - prima del lockdown - a causa del terremoto del 2016 che aveva reso inagibile la loro scuola. A gennaio scorso, professori, personale Ata e studenti avevano protestato davanti a palazzo Montecitorio il loro disagio, per poi essere accolti dal presidente del Consiglio nel cortile di Palazzo Chigi. Ieri l'inaugurazione della nuova scuola, in via Lombrici, a due passi dal centro storico, un taglio del nastro accompagnato dall'entusiasmo di studenti e docenti.

Il premier è stato accolto dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Prima ancora di fare il suo ingresso nella scuola, Conte si è fermato a parlare da una finestra aperta con un'insegnante che ha interrotto la lezione per salutare il presidente. Con lui il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini.

Scuola, ad Amatrice l'unico istituto resta chiuso: mancano gli insegnanti

«Che bei banchi, che belle sedie... cosa state studiando?». Così il premier Giuseppe Conte, facendo capolino, a sorpresa, da una finestra dell'istituto superiore Battaglia di Norcia, inaugurato ieri. «Filosofia...», risponde la docente. «Una delle mie materie preferite - risponde Conte prima di fare il suo ingresso nella scuola - poi vengo a disquisirne con voi». Gli studenti dell'istituto tecnico e liceo classico sono stati fatti uscire nel cortile per un confronto col presidente del Consiglio, nel rispetto del distanziamento e delle regole previste per fronteggiare il Covid. Al suo arrivo, prima di fare il suo ingresso a scuola, Conte ha salutato dalle finestre alcune insegnanti alle prese con le lezioni, chiedendo se tutto fosse in ordine e se le mascherine fossero arrivate a destinazione. «Tutto ok, presidente», ha risposto una docente interrompendo la lezione.

Ultimo aggiornamento: 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA