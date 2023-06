Scuola di magistratura Scandicci, i messaggi sessisti tra i prof finiscono online: «Sono dei maleducati però almeno c'è la fi...»

Frasi dall'inequivocabile contenuto sessista. Apprezzamenti espliciti scritti in mail private che però, inavvertitamente, sono state lasciate visibili sullo schermo condiviso a tutti i partecipanti del corso dedicato ai magistrati ordinari in tirocinio alla Scuola superiore di magistratura a Scandicci, in provincia di Firenze, durante una lezione. Due relatori referendari della Corte di Giustizia, collegati da remoto dal Lussemburgo, si sono scambiati messaggi sul comportamento dei partecipanti, giudicato ineducato, ma sono poi scivolati in affermazioni sessiste con un linguaggio esplicite e affatto professionale. «Sono dei maleducati, però almeno c'è f…», una delle frasi contenute nelle mail e finite sotto gli occhi di tutti i venti studenti presenti nella classe. Il caso è esploso alla fine della lezione, tenuta martedì scorso.

La gaffe e la replica della studentessa

Al termine del corso uno dei relatori ha ringraziato gli studenti. «Spero di averi dato elementi utili per il vostro futuro e vi auguro il meglio per la vostra carriera», ha affermato.

Alla Scuola superiore della magistratura di Scandicci (Firenze) durante la docenza, lo scambio di mail a sfondo sessista dell’insegnante Daniele Domenicucci (non magistrato) che ad un collega scrive: «Sono dei gran maleducati ma almeno c’è fi…».

https://t.co/qRy50hIg8n — La Verità (@LaVeritaWeb) June 11, 2023

I relatori sospesi

Scuse che non sono servite: il comitato direttivo della Scuola superiore di Magistratura ha infatti sospeso la collaborazione con i due relatori coinvolti. »I due coordinatori dei gruppi di lavoro hanno scambiato tra loro messaggi profondamente inopportuni ed offensivi verso alcune delle magistrate presenti in aula -fa sapere il comitato direttivo della Scuola Superiore di Magistratura in una lettera di scuse agli allievi - condividendo poi per errore la chat sullo schermo sì che i messaggi sono stati divulgati a tutti i presenti«. »Pur non potendo in alcun modo essere ritenuto responsabile del contenuto dei messaggi che i due coordinatori si sono scambiati, tiene a farvi sapere che deplora fortemente l'accaduto e intende stigmatizzare il comportamento dei due referendari della Corte di Giustizia, non magistrati, che non saranno più chiamati a collaborare in attività di formazione della Scuola«. conclude la missiva agli allievi.