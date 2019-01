Scuola, oggi al via le iscrizioni sul web. I consigli per non sbagliare

Una scelta importante per tutte le famiglie, specie per quelle con figli adolescenti. Da oggi fino al 31 gennaio, infatti, sono aperte le iscrizioni per le prime classi di scuola materna, elementare, media e superiore dell'anno scolastico 2019-2020. Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia, presentando domanda cartacea, i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza, ed entro il 30 aprile 2020. Alla scuola primaria invece la domanda va presentata online tramite il sito www.iscrizioni.istruzione.it e riguarda i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2019. Possono fare domanda anche i cosiddetti anticipatari, che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2020. Per medie e superiori la domanda resta obbligatoriamente online.

COMPETENZE

Se per i più piccoli la scelta della scuola è nelle mani dei genitori, in base alle necessità famigliari legate soprattutto alla vicinanza con la casa o con il luogo di lavoro di mamma e papà, per i ragazzi di terza media il discorso è più complicato e coinvolge le competenze acquisite dallo studente fino ad oggi, le sue passioni e le aspettative personali per il futuro e i consigli ricevuti dai docenti. Oltre a tanti dubbi e paure di fronte ad una scelta di infiniti indirizzi o quasi.

Lo scorso anno l'11,2% dei ragazzi della prima classe di scuola superiore è stato bocciato, rispetto ad una media del 7,1% spalmata sui 4 anni. Vale a dire che il primo anno è il più difficile, anche perché si porta dietro la scelta fatta alle medie, evidentemente la meno adatta per lo studente. L'orientamento, svolto sia nella scuola di appartenenza sia nella scuola superiore prima della scelta, può aiutare ma evidentemente non è poi così efficace. Il ministero dell'istruzione mette a disposizione il sistema Scuola in chiaro per sapere di più delle singole scuole, le stesse informazioni sono disponibili da quest'anno anche in un'app dedicata. Secondo un sondaggio svolto da skuola.net su un campione di 4mila ragazzi di terza media, il 44% non ha ancora le idee chiare sulla scelta da compiere.

E dire che ben 9 su 10 dichiarano di aver svolto corsi o approfondimenti legati all'orientamento. Circa due su tre reputano poco significativo l'orientamento svolto e quasi 4 su dieci seguiranno i consigli dei genitori. Le iscrizioni online riguardano anche i corsi dei Centri di formazione professionale regionali.

