Brescia, vandalizzarono la scuola elementare: danni per 350mila euro. Arrestati 4 minorenni

Quattro minorenni sono stati arrestati per aver vandalizzato la scuola elementare di Cellatica (Brescia). Tutti giovanissimi, tra i 14 e i 16 anni, sono finiti in "manette" con l'accusa di aver vandalizzato e distrutto, alcune settimane fa, la scuola elementare di Cellatica. I 4 adolescenti avevano bruciato alcuni armadietti, distrutto le lavagne elettroniche e ribaltato i banchi. La cifra dei danni è stata stimata in circa 350mila euro. Il gruppetto aveva fatto irruzione nella scuola durante le ore notturne di un fine settimana di metà settembre.

Due dei ragazzi arrestati erano già noti alle forze dell'ordine per precedenti episodi analoghi, entrambi dovranno scontare la detenzione all'interno di una comunità di recupero per minori, mentre gli altri due dovranno scontare gli arresti domiciliari.

Il grave episodio era avvenuto lo scorso 18 settembre nella scuola Leonardo da Vinci. I quattro adolescenti sono stati beccati tramite le immagini di videosorveglianza, grazie alle quali i carabinieri del comando di Gussago sono rapidamente riusciti ad individuare i soggetti e, in accordo con la Procura per i minorenni, a chiedere e ottenere le misure cautelari che sono state eseguite tra domenica e oggi.

