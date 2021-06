Scuola, supplenze ed assunzioni entro fine agosto. Bianchi: «Un miliardo per il rientro»

Arriveranno assunzioni, assegnazioni provvisorie e supplenze. Il tutto entro la fine di agosto. Ne è sicuro il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che nel question time chiarito che gli istituti potranno accedere al fondo di 50 milioni destinato a finanziare anche i piani per gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli studenti: «Col Cts si sta verificando la possibilità di incrementare il coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici. Inoltre con il Sostegni bis si avranno assunzioni, assegnazioni provvisorie e supplenze entro fine agosto, una accelerazione per giungere ad un quadro definitivo per l’avvio dell’anno scolastico già da inizio settembre».

APPROFONDIMENTI L'ESAME 2021 Maturità 2021 light IL CASO Lucia Azzolina polemizza CULTURA Video SCUOLA Ecco gli elaborati scelti ROMA Assembramenti al Gianicolo per la notte prima degli esami SCUOLA Oggi al via per 540mila ragazzi

Maturità 2021, Bianchi ai ragazzi: «Non verrete bollati come "quelli del Covid"». Ecco gli elaborati scelti

Un miliardo per il rientro a settembre

Con il "Sostegni bis" le scuole statali potranno contare su 350 milioni per le misure necessarie a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici. Altri 50 milioni sono stati dedicati alle paritarie. Gli Enti locali invece disporranno di 70 milioni per l'affitto di locali e il noleggio di strutture temporanee per aumentare il numero di aule. In più, il "sostegni bis" ha stanziato anche 450 milioni per potenziare i servizi aggiuntivi di trasporto scolastico e le scuole potranno accedere al fondo di 50 milioni per gli spostamenti casa-scuola-casa del personale e degli studenti.