Scritte e insulti contro la preside nei bagni della scuola: «Sta con il prof». Denunciati due docenti

Mercoledì 29 Settembre 2021, 07:58

Due docenti di un istituto tecnico di Padova sono stati denunciati per diffamazione, sospettati di aver scritto nei bagni della scuola frasi incresciose nei confronti della preside dell'istituto. La dirigente ha sporto denuncia contro ignoti qualche settimana fa. Oggetto delle scritte volgari una presunta relazione tra la preside e uno degli insegnanti dell'istituto.

Scritte contro la preside nei bagni, prof denunciati

Le scritte sono apparse nei bagni della scuola la scorsa primavera, ma i detrattori non si sono limitati a quello, hanno anche sparso volantini infamanti nell'istituto. Dopo la denuncia e le indagini dei Carabinieri le attenzioni degli investigatori sono cadute su due docenti. La scorsa settimana una dei due indagati è stata sentita in procura e si è avvalsa della facoltà di non rispondere.