Terremoto, scossa di magnitudo 4.6 a Ravenna: avvertita anche in Veneto

È stata avvertita distintamente in Romagna, soprattutto nella zona di Ravenna, quella più vicina all'epicentro, una forte scossa di terremoto, tre minuti e 56 secondi dopo la mezzanotte. La scossa è stata sentita distintamente in tutta la Romagna, fino a Bologna. Molte persone si sono riversate in strada. Al momento non si registrano danni a persone o cose.



La scossa è stata nettamente avvertita in tutto il nord est, oltre che in Emilia Romagna anche nel Veneto e in Friuli. Molte le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco, ma per ora non sarebbero segnalati danni. A Padova e anche a Venezia il movimento tellurico è stato sentito nettamente, per alcuni secondi, soprattutto da chi risiede nelle abitazioni ai piani più alti.



Un nuova scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata sempre in provincia di Ravenna alle 00:29. L'epicentro è stato individuato a 9 chilometri da Cervia ad una profondità di 22 chilometri. Lo riporta il sito dell'Ingv.



Dalle prime verifiche della Sala situazione del Dipartimento della Protezione civile, in contatto con le strutture periferiche, non risultano danni a persone o cose. Lo conferma la Protezione civile.

Ultimo aggiornamento: 01:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA