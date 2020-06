Scontro tra moto, tre morti in provincia di Lucca

Due moto si sono scontrate in provincia di Lucca, tre vittime nello schianto. Tre persone sono morte in uno scontro tra due moto sulla via Pesciatina a Lunata di Capannori (Lucca), importante arteria stradale della zona. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 sul posto con le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

