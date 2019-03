Centri sociali, scontri tra il "Pedro" e la polizia sotto il Municipio

PADOVA - Corteo di Forza Nuova e centri sociali in piazza, il timore di tensioni nel centro di Padova era altissimo. E puntualmente, pochi minuti fa, in via Oberdan sotto il municipio, si sono verificati scontri tra la polizia, presente in forze nel tentativo di scongiurare battaglie tra gli opposti schieramenti, e il centro sociale Pedro.

Due ragazze del Pedro, ferite negli scontri, sono state portate in ospedale. Altre due ragazze, sempre del Centro sociale Pedro, sono state fermate e portate in Questura. Dopo essere state identificate, sono state rilasciate.

È partito intanto anche il corteo di Forza Nuova che ha cambiato il percorso: non passa più per via San Francesco ma per via del Santo. Questo per evitare che i cortei di Forza Nuova e dei centri sociali vengano a contatto.

Ultimo aggiornamento: 23:05

