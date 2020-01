Scomparso falso broker di 53 anni: svanito nel nulla con tutti i risparmi dei clienti

In fuga con un bottino di 400mila euro: a tanto ammonterebbe la somma con la quale sarebbe scomparso un falso broker vicentino di 53 anni. A raccontare la storia è il Giornale di Vicenza.



Si presentava come operatore finanziario ma non era iscritto all'albo e avrebbe convinto almeno 15 persone a consegnargli denaro assicurando grandi guadagni e interessi con investimenti sul mercato online. Peccato che a luglio sia svanito nel nulla. Per questo la Procura di Vicenza ha avviato un'inchiesta.