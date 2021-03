26 Marzo 2021

Sciopero dei trasporti pubblici oggi per tutta la giornata: nonostante i lockdown e la zona rossa in molte città che impediscono molti degli spostamenti è un venerdì pieno di difficoltà nelle più importanti città italiane per la protesta di 24 ore del trasporto locale voluto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. Sempre oggi sciopero dei Cobas contro la didattica a distanza, protesta a cui si affianca il comitato Priorità alla scuola. «Nonostante il contratto collettivo di lavoro sia scaduto nel 2017, - lamentano i sindacati - le associazioni datoriali continuano a praticare tattiche dilatorie e, pertanto, a nulla sono serviti i tentativi messi in campo dal sindacato per scongiurare lo sciopero».

Lo sciopero dei trasporti pubblici

Roma

Fermi bus, metro e treni a Roma per lo sciopero nazionale, come ha annunciato ieri l'Atac. Braccia incrociate per 24 ore oggi per la mobilitazione pubblica indetta dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Lo sciopero riguarda la rete Atac e RomaTpl e prevede le fasce di garanzia dall'inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Come rende noto l'azienda municipalizzata, il servizio non sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: per la giornata di oggi (fascia ore 08.30-17 e ore 20 fino al termine del servizio diurno); nella fascia di questa notte ( non sono garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società Roma Tpl. «Durante lo sciopero - spiega Atac - non sarà garantito il servizio delle biglietterie in presenza. Sempre garantito il funzionamento delle biglietterie elettroniche. I parcheggi saranno aperti. Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno, eventualmente, attive, possibili interruzioni di servizio di: biglietterie, scale mobili, ascensori e montascale».

Milano

Dalle 8.45, come annunciato, lo sciopero nazionale del trasporto locale ha bloccato, anche a Milano, la maggior parte dei mezzi pubblici. Anche le linee della metropolitana hanno chiuso, mentre riduzioni si registrano per i mezzi di superficie. Lo conferma la Polizia Locale, che non segnala però criticità o assembramenti di passeggeri nelle strade alle fermate o nelle stazioni. Atm, l'azienda dei trasporti, in una nota ha precisato che «dalle 15 la circolazione tornerà normale fino alle 18». Verranno rispettate, infatti, le fasce di garanzia. Le astensioni sono infatti previste dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.

Le altre città

A Torino mezzi fermi dalle 9 alle 12 e dalle 15 fino a fine servizio; a Venezia e a Mestre dalle 9 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; a Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; a Firenze dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15.15 a fine servizio; a Napoli dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; a Reggio Calabria dalle 8 alle 18 e dalle 21 a fine servizio.