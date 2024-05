Sciopero trasporti Milano, chiusa metropolitana M2: orari, fasce di garanzia e linee in servizio

Sciopero dei trasporti oggi 31 maggio a Milano, proclamato dal sindacato Al Cobas. Alle 8.45 ha chiuso la linea M2 della metropolitana: i treni in viaggio arrivano a destinazione e la linea riaprirà alle 15, quando inizierà la seconda fascia garantita della giornata, fino alle 18. Restano aperte invece le linee M1, M3, M4 e M5. Tram, bus e filobus sono in servizio. Lo comunica Atm su X.

Orari e fasce di garanzia

Le fasce di garanzia a Milano:

da inizio servizio fino alle 8.45

dalle 15 alle 18

Le fasce di garanzia a Monza:

da inizio servizio alle 9

dalle 11.50 alle 14.50

Le fasce di garanzia del servizio extraurbano di Trezzo:

da inizio servizio fino alle 8.45

dalle 15 alle 18

Le motivazioni dello sciopero

Al Cobas ha indetto uno sciopero nella giornata di venerdì 31 maggio 2024 «contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl in appalto e subappalto; contro il progetto 'Milano Next', per la trasformazione di Atm Spa in azienda speciale del comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità».