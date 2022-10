Sciopero dei trasporti domani 21 ottobre: linea aeree e mezzi pubblici coinvolti, i voli cancellati, le fasce di garanzia Città per Città: Roma, Milano, Bologna, Napoli

Sciopero dei trasporti domani 21 ottobre: sarà una delle più massicce agitazioni degli ultimi anni anche se per quanto riguarda le ferrovie i disagi saranno limitati soprattutto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia dalle 9 alle 17.

A proclamare lo sciopero sono stati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti con l'adesione del personale dell'Enav e dei piloti di alcune compagnie comprese Ita, Ryanair EasyJet e Vueling. I lavoratori chiedono l’applicazione e lo sviluppo dei piani industriali; l’adeguamento degli organici; una migliore organizzazione dei turni di lavoro; l'indicazione di tempistiche e contenuti del rinnovo del contratto.

Trasporto aereo

«Confermato lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale Enav previsto per domani venerdì 21 ottobre». Lo riferiscono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in una nota. «Ci scusiamo con tutti i passeggeri che potranno subire disagi a causa dello sciopero - continuano le tre sigle sindacali - ma l'atteggiamento di chiusura da parte di Enav nei confronti delle richieste dei lavoratori, rendono indispensabile questa azione di sciopero. Da troppo tempo attendiamo risposte concrete circa l'applicazione e l'evoluzione del piano industriale, l'adeguamento degli organici, l'organizzazione dei turni di lavoro e la definizione di tempistiche e contenuti del rinnovo del contratto. Per questo motivo - concludono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - continueremo a portare avanti le nostre rivendicazioni anche con altre azioni di protesta se necessario».

Aeroporto per aeroporto

Centro di Controllo d'Area di Brindisi di 24 ore indetto da Uiltrasporti; Centro di Controllo d'Area di Brindisi, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, indetto da Uiltrasporti; Centro di Controllo d'Area di Brindisi, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 indetto da FILT-CGIL e FIT-CISL; Centro di Controllo d'Area di Brindisi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 indetto da UGL-TA e UNICA; Centro di Controllo d'Area di Padova, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 indetto da UNICA; Centro di Controllo d'Area di Roma, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 indetto da UNICA; Aeroporto di Bologna, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 indetto da UNICA e UGL-TA; Aeroporto di Brescia Montichiari, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, indetto da UGL-TA e UNICA; Aeroporto di Brindisi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 indetto da UNICA; Aeroporto di Brindisi, dalle ore 13:00 alle ore 17:00 indetto da FIT-CISL e UGL-TA; Aeroporto di Ciampino, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, indetto da UGL-TA e UNICA; Aeroporto di Milano Malpensa, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, indetto da UGL-TA e UNICA; Aeroporto di Napoli Capodichino, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, indetto da UGL-TA; Aeroporto di Perugia, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, indetto da UGL-TA; Aeroporto di Pescara, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, indetto da UNICA; Aeroporto di Torino Caselle, dalle 8:00 alle ore 20:00, indetto da Uiltrasporti, UGL-TA e UNICA; Aeroporto di Venezia Tessera, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, indetto da FIT-CISL, UGL-TA e UNICA. Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente.

Ryanair

La nota di Ryanait: "A causa di uno sciopero dei controllori di volo di 24 ore a partire dalla mezzanotte di venerdi (21 ottobre), siamo stati costretti, sfortunatamente, a cancellare oltre 600 voli da/per l'Italia Tutti i 110.000 passeggeri Ryanair interessati sono stati notificati ed informati delle loro opzioni. Ryanair si scusa sinceramente con tutti i passeggeri i cui piani di viaggio sono stati ingiustamente colpito da questo sciopero dei Controllori di Volo Italiani".

I passeggeri di Ita, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario, potranno cambiare prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 28 ottobre. Per il trasporto aereo le fasce di tutela vanno dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21 (i voli saranno effettuati).

Per EasyJet e Vueling lo sciopero dei piloti sarà di 4 ore dalle 11 alle 15.

Treni

Lo sciopero del 21 ottobre coinvolgerà il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Si fermeranno per otto ore, a partire dalle 9, i dipendenti Trenitalia della divisione business regionale del Friuli Venezia Giulia operanti nei settori commerciale, staff, biglietterie e costumer care. In Veneto sciopereranno i lavoratori Trenitalia, Rfi, Ferservizi e Mercitalia rail. In caso di sciopero Trenitalia garantisce comunque dei servizi minimi, riportati sul sito web.

Città per città

Roma

Venerdì 21 ottobre stop alle linee periferiche per lo sciopero di 4 ore (8,30 - 12,30), proclamato dal sindacato Usb tra i lavoratori del consorzio Roma Tpl. Lo sciopero mezzi non riguarda le linee Atac (metro, bus, tram), cui servizio sarà garantito regolarmente.

Cotral, venerdì 21 ottobre sciopero di 24 ore Faisa Cisal

Agitazione anche per la società di trasporto pubblico Cotral, per la quale è stato indetto lo sciopero dal sindacato autotranvieri, Faisa Cisal. Questo secondo quanto riportato da Romamobilità.it. In questo caso potrebbero esserci possibili stop nella fascia quotidiana 8,30 - 17 e dalle 20 a fine servizio per quel che riguarda i bus extraurbani e il trasporto su ferrovie Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Civitacastellana-Viterbo. I vari scioperi quindi non interesseranno in alcun modo i collegamenti gestiti dall'Atac, regolarmente in servizio, e nemmeno le linee Trenitalia tra Roma e provincia.

Per quanto riguarda lo sciopero Tpl indetto dal sindacato Usb, le ragioni sarebbero da riscontrarsi nei continui ritardi nei versamenti degli stipendi, manutenzioni delle vetture e organizzazione dei turni di lavoro. Secondo Romamobilità.it le linee Tpl a rischio sciopero sono le seguenti: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1, C6, C8 e C19.

Milano

A Milano l’agitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio: durante queste fasce orarie saranno quindi possibili disagi. Corse garantite dal mattino fino alle 8,45 e dalle 15 alle 18. Unica eccezione per le linee interurbane 324 Milano-Corsico-Abbiategrasso, 924 Segrate-Lambrate Fs, 121 San Giuliano-San Donato che effettuano servizio regolare per l’intera giornata. A Como, per la funicolare Como-Brunate gestita da Atm, possibili disagi, invece, dalle 8,30 alle 16,30 e dalle 19,30 al termine. Attivo il sistema Infomobilità: edizioni di Atm Tg, annunci sonori, messaggi sui display alle fermate di superficie e sui video a bordo dei bus. Per informazioni: sito internet e numero verde 800.80.81.81.