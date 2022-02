Sciopero, venerdì nero dei trasporti: da Milano a Palermo stop di 24 ore per metro, tram e bus

Da Milano a Palermo è iniziato lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici locali. Tanti i disagi per la protesta dei sindacati che hanno deciso di incrociare le braccia per tutta la giornata. Vediamo la situazione nelle varie città. A Milano è cominciata alle 8.45 la fascia non garantita di circolazione dei mezzi pubblici dove si prevede l'astensione dal lavoro di molti lavoratori aderenti allo sciopero nazionale del trasporto indetto per oggi. Secondo quanto diffuso da Atm, l'azienda dei trasporti milanese, la circolazione delle linee metropolitane verrà sospesa e saranno possibili ritardi sui mezzi di superficie fino alle 15. La seconda fascia non garantita comincerà alle18. Gli scioperi, indetti da varie sigle di base, coinvolgono anche Sea e Trenord e in generale gli scali aeroportuali lombardi e il trasporto ferroviario.

A Roma lo sciopero di 24 ore riguarda soprattutto il servizio coperto da Atac. Limitato dunque il servizio della rete di bus, filobus, tram, metropolitane e delle ferrovie ex concesse Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. La protesta fa parte della manifestazione nazionale indetta da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Cobas Adl, Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato. A Roma l'agitazione è in programma dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio. A rischio anche le linee bus gestite dalla Roma Tpl ed i bus regionali della Cotral. Regolarmente in servizio le linee bus S13 e S15.

Disagi anche a Palermo dalle 8.30 alle 17.30 e poi dalle 20.30 fino a fine giornata, del personale di movimento, e quindi gli autisti, dell'Amat nell'ambito dello sciopero nazionale del Tpl indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl. La protesta per chiedere «il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali, la garanzia di un futuro ai giovani e un servizio pubblico sicuro ai cittadini». Il personale amministrativo, addetti al servizio officina, ai servizi ausiliari, gli ausiliari del traffico e i verificatori faranno uno stop di 24 ore per tutta la giornata.