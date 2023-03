Sciopero trasporti 8 marzo: Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Orari e fasce di garanzia

Sciopero generale e nazionale l'8 marzo 2023. Così come l'anno scorso, la Giornata internazionale della donna è sinonimo di astensione dal lavoro di tutti i settori, pubblici e privati. Interessati, quindi, anche il trasporto pubblico. Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato un’agitazione dalle 21 del 7 alle 21 dell’8 marzo. Coinvolte linee urbane ed extraurbane anche nelle principali città italiane. Ecco gli orari e cosa sapere.

MILANO



I dipendenti di Atm potrebbero aderire, anche se, come comunicato dall'azienda le metropolitane «saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio: sono garantite fino alle 18». Le linee potrebbero risentire dello sciopero solo dopo le 18 e fino al termine del servizio. Quanto a bus, tram e filobus «potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio».

Capitolo Fs: «Dalle ore 21:00 di martedì 7 alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo è indetto uno sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane - comunica l'azienda -. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni Frecce e Intercity. I treni regionali possono subire variazioni, ma sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione».

Per quanto riguarda Trenord, «negli orari 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti - scrive Trenord -. I servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Martedì 7 marzo viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00». Mercoledì 8 viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18. In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1; autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio (senza fermate intermedie).

ROMA

Anche il trasporto pubblico della Capitale sarà a rischio. Secondo quanto fa sapere Roma servizi per la mobilità, infatti, Cub Trasporti ha aderito allo sciopero generale nazione di 24 ore indetto dalla confederazione Slai Cobas. La protesta coinvolgerà i dipendenti di Atac e Roma Tpl.

Le fasce di garanzia previste per legge sono quelle da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Possibili stop o interruzioni di corse per bus (anche periferici), tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Per quel che riguarda il servizio notturno, nella notte tra domani e mercoledì non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne mentre verrà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e quello delle corse notturne delle linee Atac 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle linee Roma Tpl 314, 404, 444. Viceversa, nella notte tra mercoledì e giovedì, sarà garantito il servizio delle linee bus “n” mentre non sarà assicurato quello delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee Atac 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle linee Roma Tpl 314, 404, 444.

BOLOGNA

A Bologna il trasporto pubblico si blocca dalle 8:30 alle 16:30 e poi dalle 19:30 fino al termine dei servizi previsti per la giornata.

NAPOLI E TORINO

Ventiquattro ore di sciopero anche a Napoli e a Torino, dove Gtt garantirà i servizi urbani e suburbani e il funzionamento della metropolitana dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15