Minacciato lo sciopero della pasta, governo e consumatori avviano un confronto per fermare i rincari

La pasta costa sempre di più e (anche se difficile da immaginare per molti appassionati degli spaghetti), c'è chi minaccia lo sciopero dell'amatriciana. Le associazioni di consumatori non ci stanno al rincaro della carbonara, del cacio e pepe o dei tortellini. Così, il Codacons chiede che dopo Mister Prezzi e la Commissione di allerta rapida, anche Antitrust e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste “dovranno indagare sul fenomeno del caro-pasta, dove i ricarichi dei prezzi dal campo alla tavola superano quota +570%”.

L'associazione dei consumatori ha infatti inviato un esposto all’Autorità per la concorrenza e all’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, istituito presso il Masaf) chiedendo di indagare sulle anomalie che si registrano in Italia sul fronte dei listini al dettaglio della pasta.

L'esposto

“Il grano duro per la pasta viene pagato in Italia circa 36 centesimi al chilo a un valore che non copre i costi di produzione ed è inferiore di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo scorso anno, mentre il prezzo della pasta è aumentato il doppio dell’inflazione – scrive il Codacons nell’esposto - Una distorsione che appare chiara anche dall’andamento dei prezzi medi al consumo che secondo l’Osservatorio del Ministero del Made in Italy variano per la pasta da 2,3 euro al chilo di Milano ai 2,2 euro al chilo di Roma, dai 1,85 di Napoli ai 1,49 euro al chilo di Palermo, mentre le quotazioni del grano sono pressoché uniformi lungo tutta la Penisola”.

La proposta degli "osservatori"

Oggi una riunione della Commissione di allerta rapida sui prezzi del Mimit (Il ministero delle Imprese e del Made in Italy) farà il punto sul tema. E Assoutenti ha presentato un dossier nel quale ha evidenziato “gravi storture sul fronte dei listini al dettaglio”. Il documento elaborato dall’associazione dimostra, ad esempio, la totale asimmetria tra l’andamento dei beni energetici e quello dei beni alimentari, prodotti che continuano a registrare rincari record a danno di milioni di famiglie. «Ci attendiamo a breve una discesa forte dei prezzi della pasta, se no ci penseranno i consumatori, lasciandola sugli scaffali. Seguiremo la legge della domanda dell'offerta e non compreremo pasta per 15 giorni». A ipotizzare lo sciopero della pasta è il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi. “Vogliamo una rete di osservatori locali - è la richiesta di Truzzi - per capire esattamente quali sono i territori e i prodotti più cari è un paniere di beni di prima necessità che non superi il tasso di inflazione programmata del 5,9%”.

Il rincaro della pasta, secondo Confagricoltura, ha toccato il 17% in questo solo anno. Matteo Lasagna, il vicepresidente dell'associazione, sottolinea come sia necessario “promuovere una riflessione comune finalizzata a combattere il clima di sfiducia che rischia di diffondersi all’interno e tra i singoli attori della filiera, imprese agricole comprese, e a riconoscere un giusto prezzo della materia prima per dare valore a tutte le parti della filiera. La riunione di oggi è sicuramente un primo grande passo verso questa direzione”. “Riteniamo che avere un sistema di controllo sulle filiere legate ai prezzi che sono poi offerti ai consumatori attraverso la distribuzione sia qualcosa che vada attenzionato e sostenuto perché più è trasparente la filiera più avremo anche legalità all'interno”, ha invece commentato il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini.

Si cerca comunque la qualità del prodotto

Intanto, proprio le catene di grande distribuzione organizzata stanno rispondendo a questa diversa domanda modificata anche dal prezzo. Pasquale Nicastro è il direttore acquisti di Penny Italia, uno dei marchi dei supermercati italiani. "Abbiamo avuto una crescita delle richieste dei prodotti a marchio della nostra catena, e un aumento di circa il 20% dei prodotti a marchio di qualità premium, con origine certificata", spiega. "I consumatori italiani cercano di risparmiare, ma c'è anche chi ha attenzione al prezzo e, allo stesso tempo, vuole un prodotto di qualità superiore.

Questo sta spingendo a sviluppare due catene diverse di prodotti".

Il vicepresidente di Confagricolutra: "Auspichiamo dialogo costruttivo"

“La recente evoluzione delle quotazioni di mercato a livello nazionale sta preoccupando non poco gli agricoltori, che - ha precisato Lasagna - nonostante le recenti inversioni di tendenza, stanno ancora patendo il forte aumento dei costi di produzione affrontato nell’ultimo anno. Per il grano duro, nelle ultime settimane i prezzi all’origine si sono contratti notevolmente, con riduzioni che hanno raggiunto il 10% su base settimanale”.



La questione della tenuta del prezzo pone un serio problema di approvvigionamento. Confagricoltura rimarca che, mentre negli ultimi anni si era assistito a un miglioramento del tasso di autoapprovvigionamento per il grano duro, la minore remunerazione della materia prima potrebbe indurre a una contrazione delle semine e della produzione nazionale che, a sua volta, potrebbe concludersi in un maggiore ricorso alle importazioni. L’Italia, - ricorda la Confederazione – è il primo produttore mondiale di pasta, ma è ancora fortemente dipendente dall’import di materie prime.