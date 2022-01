Sciopero trasporto pubblico venerdì 14 gennaio. Roma, Milano, Torino, Napoli e le altre città: ecco tutte le fasce orarie e le info utili

Le segreterie dei sindacati nazionali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato lo sciopero dei trasporti pubblici di 4 ore, per venerdì 14 gennaio 2022. L'obiettivo è sostenere la vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Da città a città, ecco tutti gli orari della protesta che coinvolgerà bus, metro e tram.

Sciopero dei mezzi pubblici, gli orari

Roma - Il trasporto pubblico a Roma venerdì 14 gennaio 2022 sarà a rischio dalle 8.30 alle 12.30. Coinvolta la rete Atac, ossia bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord, ma anche le linee bus Tpl e i bus Cotral. Non è esclusa la riduzione dell'orario per le attività al pubblico di Roma servizi per la Mobilità e potrebbero non essere garantiti i servizi del check point bus turistici di Aurelia e del box informativo di Termini. Nessuno stop per le linee S.

#VIDEO Edizione tgm 12 gennaio ore 10. Venerdì, dalle 8,30 alle 12,30, per uno sciopero possibili stop sulle linee Atac e roma Tpl. pic.twitter.com/BCbvTBbuBE — Roma Mobilità (@romamobilita) January 12, 2022

Milano - Lo sciopero per le linee ATM di Milano riguarderà la fascia oraria compresa tra le 8.45 e le 12.45. La funicolare Como-Brunate potrebbe avere degli stop dalle 8:30 alle 12:30 e le linee AGI (corse 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus) nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 22. Saranno comunque garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio fino alle 18.

Torino - Lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici previsto per venerdì 14 gennaio, a Torino sarà strutturato con le seguenti modalità: servizio urbano, suburbano, metropolitana e assistenza alla clientela dalle 18 alle 22; servizio extraurbano bus dalle ore 10 alle 14; il servizio ferroviario sfmA Borgaro-Aeroporto-Ceres dalle ore 18 a fine turno; servizio ferroviario sfm1 Rivarolo-Chieri dalle ore 14 alle 18; personale addetto ai centri di servizi al cliente dalle ore 15 alla fine del turno.

Napoli - Lo sciopero del trasporto pubblico locale di Napoli è previsto dalle 9 alle 13. Nello specifico, funicolari Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20 (con ripresa del servizio alle 13.20); metro Linea 1 ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9:16 e da Garibaldi alle ore 9:14 (ripresa del servizio rispettivamente alle 13:56 e alle 14:36). Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine.

Venezia - Lo sciopero del 14 gennaio 2022 a Venezia può riguardare la Actv, per il trasporto di navigazione, tranviario, automobilistico urbano e extraurbano dalle ore 10 alle ore 14. La piena regolarità del servizio riprenderà alle ore 14. Garantiti i collegamenti minimi.

⚠#muoversivenezia

📢Sciopero di 4 ore venerdì 14 gennaio 2022: online corse garantite dagli istituti scolastici, e prime e ultime corse del servizio navigazione, extraurbano, urbano Mestre, Lido, Chioggia.@comunedivenezia @CMVenezia @veneziaunica

https://t.co/eOpgcQEGum pic.twitter.com/cpxyYSkzWZ — AVM/Actv Venezia (@muoversivenezia) January 11, 2022

Firenze - Dalle 18 alle 22 del 14 gennaio a Firenze non sarà garantito il servizio degli addetti al movimento e al personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi; 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici.

Genova - Lo sciopero del 14 gennaio 2022 a Genova interesserà i mezzi Amt (metropolitana, bus cittadini, corriere provinciali e ferrovia Genova-Casella) dalle ore 11.30 alle 15.30 per il personale viaggiante, mentre il restante personale urbano (comprese biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie è garantito fino alle ore 12.15.

Trieste - Lo sciopero avrà inizio alle ore 9 e si concluderà alle ore 13. In questa fascia oraria i servizi del trasporto pubblico non saranno garantiti. Per il personale tecnico e amministrativo, lo sciopero riguarderà le ultime 4 ore di servizio.

Bologna - Tper, l'azienda dei trasporti di Bologna, ha fatto sapere che per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 12 alle 16. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti (ad eccezione delle corse dal capolinea centrale verso periferia e viceversa); per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 11:50. Sciopero anche per i lavoratori del Marconi Express, la cui astensione è sempre prevista dalle 12 alle 16.

Bari - Per lo scipero di venerdì, a Bari il personale di esercizio TPL non garantirà il servizio dalle 8:30 alle 12:29. Personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta) ultime 2 ore della prestazione lavorativa giornaliera.

Cagliari - La Ctm, ossia l'azienda che gestisce i trasporti pubblici di Cagliari, ha fatto sapere che lo sciopero nazionale sarà osservato dalle ore 12:00 alle ore 16:00. Si comunica che le corse immediatamente a ridosso dell’orario di inizio dello sciopero potranno non essere garantite nella loro completezza.

Palermo - Segesta Autolinee ha comunicato che per lo sciopero nazionale del 14 gennaio 2022 la fascia oraria interessata è 9:30-13:30. Nella stessa giornata è prevista una seconda fascia di 4 ore (proclamata dalla segreteria regionale Fti-Cisl) dalle ore 16:30 alle 20:30.