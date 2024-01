Sciopero 24 gennaio, le fasce di garanzia

Martedì 23 Gennaio 2024, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 20:07

I sindacati di base hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore nei trasporti pubblici, coinvolgendo bus, tram e metro. Lo sciopero, che si tiene mercoledì 24 gennaio, è motivato dalle richieste di migliori salari, sicurezza e diritti per gli autoferrotranvieri. Le fasce di legge garantiranno servizio durante le ore di punta (da inizio del servizio diurno alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59) ma ci saranno disagi, soprattutto a Roma (Atac e Cotral) e potenzialmente anche in Lombardia con ripercussioni su Trenord. A Napoli, lo sciopero coinvolgerà bus, tram, metro e tre funicolari. Il personale Enav di Brindisi ACC, Bologna e Verona si fermerà per quattro ore, causando la cancellazione di 8 voli nazionali di Ita Airways. Il sindacato conferma anche uno sciopero nazionale di 8 ore del personale ferroviario il 12 febbraio. Gli scioperi sono motivati dalla difesa del servizio pubblico contro la politica di disinvestimento e privatizzazione, rivendicando aumenti salariali, orari umani e sicurezza adeguata.