Domani, alle 11, i punti vendita di tutti i centri commerciali d’Italia protesteranno pacificamente abbassando per alcuni minuti le saracinesche dei propri locali per chiedere l’immediata revoca delle misure restrittive che, da oltre sei mesi, impongono la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei negozi collocati al loro interno.

La protesta arriva dopo che il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha diffuso una dichiarazione aperturista. "Non vedo perché non debbano riaprire nel breve termine i centri commerciali nel fine settimana", ha detto Sileri. Che ha aggiunto: "Così come anche per le riaperture all'interno dei ristoranti, io credo che con i numeri che abbiamo oggi, non tanto per i contagi che potrebbero aumentare, ma avendo protetto gli anziani, i centri commerciali dovrebbero riprendere le loro attività".

Lo "sciopero virtuale" dei centri commerciali - secondo una nota degli organizzatori - vuole richiamare l’attenzione sulla sicurezza dei centri, parchi e gallerie commerciali che, con l’applicazione di protocolli rigorosi, possono assicurare e garantire piena sicurezza in tema di contagi.

La protesta è promossa da Confcommercio, Ancd-Conad, Confesercenti, Confimprese, Federdistribuzione e Cncc- Consiglio nazionale dei centri commerciali.

Con questa iniziativa, le sigle vogliono dar voce ai 780.000 lavoratori che chiedono l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei festivi e prefestivi, i giorni più importanti della settimana, in termini di ricavi, e fondamentali per aiutare la ripresa economica delle attività commerciali e del Paese. Sempre domani una delegazione dei vertici delle Associazioni del commercio sarà presente a Roma per un confronto con alcuni esponenti politici sulla questione delle riaperture.

