Sciopero Alitalia 9 ottobre: «Stop ai voli per 24 ore»

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl trasporto aereo hanno avviato le procedure preliminari alla proclamazione dello sciopero dei lavoratori in Alitalia. La conferma è arrivata nella tarda serata proprio da parte della FNTA l'associazione che racchiude Anpac, Anpav e ANP. «La Federazione Nazionale del Trasporto Aereo che riunisce Piloti e Assitenti di Volo conferma lo sciopero di 24 ore dei piloti e degli Assistenti di volo delle società del Gruppo ALITALIA proclamato per il prossimo 9 ottobre».La nota approfondisce i dettagli della protesta che potrebbe mettere ko i trasporti la prossima settimana: «L'FNTA in una lettera all'attenzione del Ministro Patuanelli esprime preoccupazione in merito alle gravi difficoltà emerse nelle ultime ore. Gli ultimi sviluppi legati all’eventuale definizione della cordata sembrano allontanare la possibilità di chiudere positivamente la trattativa in corso tra FS, MEF, Atlantia e Delta sul piano di risanamento e rilancio di ALITALIA. E’ urgente che la Nuova Alitalia nasca con un Piano Industriale forte e credibile, capace di rilanciarla definitivamente sul mercato e che la porti in tempi rapidissimi a svolgere il ruolo atteso di Compagnia di bandiera al servizio del Paese generando finalmente utili e benessere per i propri dipendenti provati da anni di crisi».«Ci aspettiamo quindi che il Governo agisca immediatamente in accordo ai nuovi potenziali azionisti per rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono il buon esito della trattativa e generi tempestivamente le condizioni per uscire dalla gestione commissariale oramai di fatto senza più risorse. E’ necessario che la Nuova Alitalia abbia manager competenti ed adeguati a gestire le complessità proprie di una compagnia aerea. FNTA auspica che tale cambio avvenga in tempi celeri prima che la crisi finanziaria e l’attuale incapacità manageriale, rendano la situazione irreversibile»