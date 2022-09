Lunedì 12 Settembre 2022, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 11:33

Nella giornata di oggi è iniziato uno sciopero del trasporto aereo in tutta Italia che potrebbe portare a decine di voli cancellati. Lo sciopero, che si protrarrà fino alla mezzanotte di oggi, riguarda tutto il personale del settore. Nel marasma del caos voli odierno, questa mattina sono stati garanti solo i voli tra le 7 e le 10. Mentre i voli garantiti nella fascia serale saranno solo quelli programmati tra le 18 e le 21, oltre ad eventuali voli indicati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).

Ryanair danneggia la valigia a tre passeggeri: maxi-multa da 72mila euro

Caos voli: scioperi in tutta Italia

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato del personale aeroportuale CUB Trasporti per protestare e dall'USB (Unione sindacale di base). Quest'ultima il 10 settembre aveva annunciato sulla sua pagina Facebook lo sciopero indetto per la giornata di oggi. Tali proteste sindacali sarebbero da ricondurre all'aumento del costo della vita legata al precariato dilagante all'interno del settore dei trasporti aerei.

ITA Airways ha già cancellato alcuni voli in partenza dagli aeroporti di Bologna, Roma, Firenze e Venezia e ha comunicato che potrebbe modificare gli orari di altri. La compagnia ha anche invitato i viaggiatori che hanno un biglietto per partire lunedì a verificare lo stato del volo " target="_blank">sul proprio sito, prima di andare in aeroporto.

Ryanair, addio ai voli a 10 euro. L'ad O'Leary: «Le tariffe superscontate non si vedranno più»