Sciopero generale dalle scuole ai trasporti: venerdì nero a Roma

Giornata di disagi annunciati a Roma per lo sciopero che interesserà vari settori, dai trasporti pubblici alle scuole alla sanità. Traffico nel caos e code nella Capitale fin dalla mattina. Due le azioni di protesta: lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait; e lo stop di tutte le categorie pubbliche e private proclamato dalle sigle Usi e Sisa. L'agitazione è di 24 ore, finirà alle 21 di stasera e riguarderà anche uffici, asili e Ama.

La protesta interesserà i collegamenti Atac. Possibili rallentamenti e disagi per bus, tram, metropolitane, ferrovie e linee periferiche gestite da Roma Tpl. Alle 9 attiva l'intera rete della metro era attiva. Chiusa invece la Roma-Lido. Anche per i trasporti la protesta è di 24 ore. Saranno comunque in vigore le fasce digaranzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Stop anche in Cotral. L'azienda che si occupa del trasporto pubblicoextraurbano spiega che «il Sindacato Generale di Base (Sbg) aderisce allosciopero generale dei settori pubblici e privati della durata di 24 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 edalle ore 20:00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze daicapolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17:00 e fino alle ore 20:00». Si fermano anche i dipendenti di Schiaffini Travel, azienda operante nel Trasporto Pubblico Locale nei comuni di Ciampino e Roma.

La protesta è stata indetta per salario; welfare; rappresentanza nei luoghi di lavoro, diritto di sciopero; diritti universali; contro le privatizzazioni e le liberalizzazioni; contro la guerra e le spese militari; abolizione delle diseguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere e nei confronti degli immigrati; salute e sicurezza sul lavoro.

Treni, alta velocità regolare. Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che le Frecce dell'alta velocità circoleranno

regolarmente; mentre per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali (dalle 6.00 alle 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00). Sarà inoltre garantito il servizio Leonardo express fra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino. Italo pubblica sul proprio sito l'elenco dei treni garantiti. Trenord fa sapere che oggi viaggiano regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle ore 21.00 e che arrivano a destinazione entro le ore 22.00; mentre domani viaggiano i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti e che rientrano nelle fasce orarie garantite 6.00-9.00/18.00-21.00.

All'Ama l'organizzazione Sindacale Usi (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private perl'intera giornata. «In base a precedenti casi del genere, si prevedeun'incidenza limitata sull'erogazione complessiva dei servizi aziendali»,rendo noto la municipalizzata.

Ama, comunque «ha attivato le procedure tese ad assicurare durante losciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili». Interessatidallo sciopero anche gli operatori del comparto Settore Funerario.

Lo sciopero interesserà anche tutto il personale a tempo indeterminato edeterminato di tutti i settori pubblici e privati. Possibili disagi sonoquindi previsti nei servizi comunali, uffici anagrafici e scuole incluse. Alla mobilitazione partecipa anche l'organizzazione sindacale Usb che ha indetto uno sciopero della Roma Multiservizi. Come molti municipi si sono premurati di comunicare sui rispettivi siti istituzionali, «potrebbe nonessere garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche escolastiche e che la Società Roma Multiservizi erogherà solo i serviziminimi essenziali». A spiegare i motivi dell'agitazione è stata il Cub che in una nota haricordato che «10 milioni di persone in Italia vivono sotto la soglia dipovertà», che ci sono «oltre tre milioni di disoccupati» e che «col jobs act siamo tutti licenziabili».

A Milano l'Atm fa sapere che per i mezzi di superficie l'agitazione è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine

servizio; mentre le metro saranno regolari fino alle 18 e quindi l'agitazione è prevista dalle 18.00 al termine del servizio.

Stop anche nel trasporto aereo. Possibili disagi anche per il trasporto aereo a Milano, per gli scioperi di 24

ore della Sea (la società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate) e di Airport Handling proclamati dal Cub-Trasporti.

Ultimo aggiornamento: 09:09

