Sciopero 25 ottobre, treni a rischio per 24 ore: possibili ritardi e cancellazioni

Lo sciopero generale nazionale di venerdì 25 ottobre, annunciato dalle sigle sindacali SGB (Sindacato Generale di Base) e CUB (Confederazione Unitaria di Base), coinvolgerà vari settori, sia pubblici sia privati, tra cui quello dei trasporti. Tra questi, anche i treni, come annunciato dal profilo Twitter ufficiale di Ferrovie dello Stato.

FS Italiane: sciopero del personale il #24ottobre e #25ottobre dalle ore 21:00 di giovedì alle 21:00 di venerdìhttps://t.co/ruC1jpX6bu — FSNews (@fsnews_it) October 20, 2019

Lo sciopero del personale dell'azienda pubblica seguirà orari leggermente diversi rispetto a quelli previsti per altri settori o altri mezzi di trasporto. FS ha infatti annunciato che lo sciopero inizierà ufficialmente allee proseguirà, per 24 ore, fino alle 21 diottobre. Durante questa fascia oraria, i trenipotranno subire ritardi . Per quanto riguarda invece i treni regionali e suburbani saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

