Sciopero 25 ottobre, bus e metro a rischio: orari e fasce di garanzia città per città

Lo sciopero generale nazionale convocato dai sindacati SGB (Sindacato Generale di Base) e CUB (Confederazione Unitaria di Base), previsto per venerdì 25 ottobre 2019 riguarderà vari settori, sia pubblici che privati. In particolare a preoccupare è la garanzia del servizio dei trasporti in quanto lo sciopero riguarda tutti i mezzi: aerei, treni, metro e bus. Per quanto riguarda i mezzi di superficie, autobus e tram, di seguito gli orari di sciopero nelle principali città italiane.

LEGGI ANCHE Sciopero, l'Ama ai romani: «Tenetevi i rifiuti in casa»

MILANO

A Milano l'Atm (Azienda Trasporti milanesi) ha fatto sapere che il trasporto pubblico in città di tram e bus sarà garantito fino alle 8,45 e poi dalle 15 alle 18, mentre le linee metropolitane viaggeranno fino alle 18.

ROMA

Atac fa invece sapere che a Roma il trasporto pubblico sarà a rischio per 4 ore, dalle 20 a fine servizio. Lo comunica, in una nota, Roma Servizi per la Mobilità spiegando che la protesta riguarderà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. L'astensione dal lavoro, con le stesse modalità, interesserà anche le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl.



#info #atac - 📢 #sciopero generale venerdì #25ottobre, trasporto pubblico romano a rischio per 4 ore, dalle ore 20.00 a fine servizio. La protesta riguarderà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle #roma — infoatac (@InfoAtac) October 20, 2019

Torino lo sciopero riguarderà il personale aderente alla siglain forza alladi Moncalieri. La Ca.Nova ha assicurato l’intera percorrenza delle corse nelle seguenti fasce orarie: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per i servizi urbani e suburbani; da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30 per i servizi extraurbani. Per i mezzi in forza al'orario di garanzia sarà invece differente: dalle 5 alle 8 e dalle 13 alle 16.

LEGGI ANCHE Sciopero dei trasporti, un altro venerdì nero. Bus, metro, ferrovie e aerei a rischio: chi partecipa e perchè

NAPOLI

L'Anm, Azienda Napoletana Mobilità, annuncia invece che a Napoli le organizzazioni sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail hanno proclamato sciopero del trasporto pubblico locale per 4 ore: dalle 11 alle 15. L'eventuale sospensione del servizio delle linee dei bus verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia e le corse torneranno agli orari regolari dopo circa mezz’ora dalla conclusione dell’agitazione. Per quanto riguarda la Linea 1 della metropolitana l'ultima corsa è fissata alle ore 10.26 e da Garibaldi alle ore 10.30. La circolazione dei treni riprenderà regolare con la prima corsa da Piscinola delle ore 15.14 e da Garibaldi alle ore 15.54 fino al termine del servizio.

Per le funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina, invece, l’ultima corsa garantita al mattino in caso di adesione allo sciopero sarà alle ore 10.50. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20.



⚠️📢📢 VENERDI 25 OTTOBRE #SCIOPERO TPL DI 4H#ANM #NAPOLI Le https://t.co/GiHHI1GisB. USB - ORSA - FAISA CONFAIL hanno proclamato uno #Sciopero del Trasporto Pubblico di 4 ore per venerdì 25 ottobre 2019. Per orari e info di dettaglio 👉 https://t.co/XEwl3Obb3C pic.twitter.com/MRFPyr8fd9 — anm - Napoli (@anmnapoli) October 21, 2019

Quattro ore di sciopero anche a Genova , dove l', Azienda Mobilità e Trasporti, fa sapere che il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45 su tutti i mezzi (compresa la ferrovia Genova - Casella). Il restante personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nella seconda del turno, mentre il servizio è garantito per le persone portatrici di handicap.

LEGGI ANCHE Sciopero, Roma chiude. Raggi perde i sindacati. Lite anche sul degrado

FIRENZE

A Firenze, in adesione allo sciopero, le OO.SS. CUB Trasporti e SGB hanno proclamato l’astensione dal lavoro per le/i lavoratrici/lavoratori di ATAF Gestioni S.r.l. con i seguenti orari: da inizio servizio alle 6, dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15.15 fino a fine servizio per il personale viaggiante; l'intero turno di lavoro per impianti fissi, operai ed impiegati.

BOLOGNA

Per i dipendenti della Tper di Bologna lo sciopero si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio di venerdì 25 ottobre. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Per le linee extraurbane del bacino di Bologna operate dal vettore Autoguidovie saranno in vigore gli stessi orari di sciopero.

PALERMO

A Palermo il personale Amat parteciperà allo sciopero al di fuori delle fasce di garanzia: dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

LEGGI ANCHE FS Italiane: sciopero del personale 24-25 ottobre

Ultimo aggiornamento: 23 Ottobre, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA