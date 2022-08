Scia luminosa nel cielo di Bergamo, ma sono i satelliti di Elon Musk

Domenica 21 Agosto 2022, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 15:48

Niente stelle cadenti o scie luminose misteriose: le luci comparse nella notte nel cielo di Bergamo sono i satelliti di Elon Musk. Si tratta degli Starlink per l'Internet globale messi in orbita nelle scorse ore da un Falcon 9 di SpaceX, che ha un ruolo cruciale nella comunicazione della guerra in Ucraina.

Foto e video hanno iniziato a inondare i social, insieme alle domande su un fenomeno che ha destato tanta curiosità. «Ho pensato di essere pazzo», scrive un utente su Twitter postando le immagini girate nella notte.

Starlink è una costellazione composta da migliaia di satelliti e pensata da Musk per portare le connessioni internet ad alta velocità - finora disponibili prevalentemente nelle città - in ogni parte del mondo, dai deserti agli oceani, superando il digital divide su scala mondiale. Il gruppo di satelliti è risultato visibile nelle ore seguenti al lancio perché si trovava ancora in un'orbita bassa.

(video Twitter @crostiboi)