In pista ubriachi, a velocità folle, senza assicurazione (obbligatoria): scattano le multe salate e il ritiro dello skipass

Sciatori che sfrecciano ad altissima velocità, precedenze non rispettate, casco obbligatorio epr i bambini non messo, assicurazione (obbligatoria) mai fatta, e poi ci sono quelli che li lanciano sulle discese dopo aver bevuto, senza sospettare di poter incappare in un alcoltest direttamente in pista da sci. La stagione invernale è appena iniziata e in Alto Adige i carabinieri sono impegnati nei comprensori per evitare incidenti e violazioni.

Incidenti sugli sci

I militari hanno già all'attivo oltre 400 interventi. Gli incidenti tra sciatori sono stati finora circa 150, con una media di 6 al giorno, e una punta di 10 al giorno durante il ponte dell'Immacolata. Le principali cause di incidente rilevate sono l'ingresso in piste chiuse, la disattenzione nelle intersezioni e la velocità non commisurata alle condizioni delle piste e al livello di affollamento. Gran parte degli incidenti si è verificata proprio per comportamenti di sciatori esperti che scendevano ad alta velocità nonostante la presenza di principianti i cui spostamenti sulla pista sono imprevedibili.

Multe agli sciatori

Dall'inizio della stagione sciistica sono state elevate già oltre 60 contravvenzioni, principalmente per i citati comportamenti irresponsabili nella conduzione degli sci, e l'inosservanza del divieto di sciare dopo la chiusura delle piste. In ben 22 casi è stata contestata la mancanza di assicurazione: la prevista sanzione amministrativa pecuniaria va da 100 a 150 euro, con la sanzione accessoria del ritiro dello skipass. Molti ignorano peraltro che il ritiro dello skipass è una vera e propria sanzione prevista per la violazione delle norme di comportamento sulle piste.

Sci, obbligo di casco per minori e assicurazione

I militari dell'Arma sono presenti sulle piste innevate non solo per soccorrere gli infortunati ma anche per vigilare sul rispetto delle norme attinenti la sicurezza degli sciatori che, dal 1° di gennaio 2022 sono state integrate con nuove previsioni quali, per esempio, l'obbligo del casco per i minorenni e, per tutti, l'obbligo di una assicurazione per responsabilità civile e il divieto di sciare in stato di ebbrezza alcolica. Anche in questo caso gli operatori dell'Arma ricevono una specifica formazione che si avvale finanche dell'ottima collaborazione della Magistratura.

Sciatori ubriachi, alcoltest sulle piste

Una nota a parte merita l'abuso di alcool sulle piste: finora poche sanzioni sono state elevate a sciatori in stato di ebbrezza, ma sono previsti controlli più stringenti, anche con l'uso di etilometri. I numeri che descrivono l'impegno dell'Arma nel circo bianco sono imponenti. Nella stagione invernale 2021-2022 sono state controllate 36.500 persone e 4.000 esercizi pubblici (questi ultimi anche con l'ausilio dei carabinieri del Nas di Trento), con oltre 400 violazioni contestate. Ma il dato più impressionante sicuramente è quello dei soccorsi. I carabinieri sono dovuti intervenire in 4.621 occasioni per incidenti sulle piste, con una media di oltre 35 interventi al giorno, con punte di 50 al giorno nei periodi di alta stagione. Tale attività comporta ovviamente uno sforzo notevole che va ben oltre il primo soccorso, la stabilizzazione degli infortunati e il loro affidamento ad ambulanze o elicotteri. Nei casi con lesioni e più persone coinvolte vi è un notevole lavoro successivo poiché ogni incidente comporta attività di polizia di giudiziaria tra cui rilievi sul luogo del fatto e raccolta di elementi utili anche in sede civilistica.

