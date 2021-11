Sciacca, auto trascinate nel fango e muri crollati: famiglie isolate per il maltempo

Fiumi di fango invadono le strade di Sciacca (Agrigento). Auto trascinate, muri crollati e allagamenti. Ma anche alcune famiglie isolate. La città è tra le più colpite dall'ondata di maltempo che ha invaso la Sicilia occidentale.

Maltempo, fiumi di fango a Sciacca

Le zone allagate sono Borgo dello Stazzone, contrada Raganella e contrada Foggia. Qui numerose autovetture sono state trascinate via dal fiume di fango. L'acqua è entrata anche in alcune abitazioni. Sono anche crollati dei muri perimetrali di alcune abitazioni di via Lido e più famiglie sono state sgomberate.

Sgomberate le abitazioni

Un muro di sostegno è crollato a ridosso di un edificio di 7 piani a Sciacca. Gli abitanti di due palazzi sono stati sgomberati. Diverse auto sono state interessate dal crollo che ha provocato il cedimento di una porzione di strada di asfalto. Un'ulteriore evacuazione di una palazzina è incorso a via Lido, una delle zone della città più colpite dagli allagamenti.