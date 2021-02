Sci, rabbia gestori: «Impianti chiusi? Ci disprezzano. Ci crolla il mondo addosso»

Sci, con la chiusura degli impianti fino al 5 marzo decisa dal ministro della Salute Roberto Speranza, cresce la rabbia dei gestori: «Impianti chiusi? Ci disprezzano». «Non c'è rispetto per il nostro lavoro ma totale disprezzo per la nostra situazione, siamo nauseati». È forte la rabbia dei gestori degli hotel montani della Lombardia è palpabile: pronti ad aprire domani, ora che è arrivato un nuovo stop da parte del ministro Speranza, in molti fanno fatica a contenere il disappunto. «Continuano a rimandare l'apertura, vorrei capire cosa è cambiato oggi rispetto a una settimana fa - dice all'Adnkronos Mariangela Bozzi dell'Hotel Bozzi di Aprica, tra la Val Camonica e la Valtellina - ci stanno disprezzando, sono vergognosi. Non hanno rispetto del lavoro altrui. Io ho fatto venire due ragazzi dalla Romania, gli ho garantito un mese, e ora?». Anche gli impianti, fa notare Bozzi, «stanno spendendo un sacco di soldi per le piste e questi hanno il coraggio di chiudere tutto il giorno prima. Hanno venduto gli skipass, noi abbiamo le prenotazioni per il weekend. Non è giusto che ci disprezzino così, disprezzano la nostra categoria. È più che vergognoso, hanno mostrato disprezzo per la situazione di questo settore in Italia». Per Bozzi, «le condizioni per riaprire gli impianti ci sono». E poi fa notare: «L'estate scorsa hanno fatto riaprire le discoteche, di che parliamo?».

APPROFONDIMENTI ROMA Sci fermo fino al 5 marzo. Speranza: «Rischio varianti».... LA SITUAZIONE Riapertura sci domani? Cts: «Non ci sono le condizioni»....

Sci, stop fino al 5 marzo. Speranza: «Rischio variante inglese». Ira Regioni: è una mazzata

Cts: «Non ci sono le condizioni per riaprire». Ricciardi: «Serve lockdown». Salvini: Draghi riporti normalità

I gestori: «Ci crolla il mondo addosso»

«Eravamo pronti a partire di nuovo e invece... così ci sentiamo presi in giro. Avevamo riaperto confidando nella ripartenza degli impianti da sci ma ora ci crolla di nuovo il mondo addosso, sarà un'altra mazzata a livello economico». A dirlo all'Adnkronos è Laura Kaldembachir dell'hotel Terme di Bormio, dopo lo stop alla riapertura degli impianti sciistici decisa stasera dal ministro della Salute, Roberto Speranza. «Sarebbe stato corretto saperlo prima, con qualche giorno di anticipo, visto che le persone hanno prenotato - sottolinea ancora Kaldembachir -. Ovviamente non ci fa piacere questa notizia. Certo non avremmo risollevato la stagione me almeno avremmo contenuto i danni».

Ultimo aggiornamento: 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA