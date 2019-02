Schianto tra due auto: muore ragazza 25enne, altre due sono gravi

Tragico incidente stradale a Vignate, alle porte di Milano. Due automobili, intorno alle tre e mezza di notte, sulla provinciale si sono scontrate frontalmente: una ragazza di 25 anni è morta sul colpo, altre due - tutte a bordo della stessa auto - sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni. La loro macchina è andata a sbattere contro un masso dopo essere uscita di strada.



Ferito, in modo meno grave, un 59enne che viaggiava sull'altra auto coinvolta nel tamponamento. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre le ragazze dalle lamiere della loro auto.



