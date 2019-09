Schiacciato dal Tir mentre cambia la ruota bucata: operaio di 34 anni in fin di vita

Stava sostituendo una ruota di un Tir in sosta nel parcheggio di un supermercato, ad Aradeo, in provincia di Lecce. Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo, riportando gravissime ferite. Sul posto, insieme all’ambulanza del 118, che ha trasferito il 34enne all'ospedale Vito Fazzi di Lecce - si trova ora in Rianimazione, con prognosi riservata - anche i carabinieri della stazione di Aradeo e gli ispettori dello Spesal.

Ultimo aggiornamento: 20:47

