Lo scherzo di Paperino, nove anni di guai giudiziari per un abbonamento burla alla rivista Disney per l'amico

Uno scherzo «innocuo» si è trasformato nell'errore più grande della sua vita. Fabrizio, un operaio di Cremona, ha dovuto subire in 9 anni due indagini, tre procedimenti e due condanne arrivate con il patteggiamento per un totale di 13 mesi. La sua colpa è stato fare un abbonamento a nome di un amico alla rivista Disney 313, fumetto dedicato al rapporto tra Paperino e la sua mitica 313, la decappottabile rossoblù.

APPROFONDIMENTI IL CASO Il papà gli toglie cellulare e pc, grave 15enne RIETI Minaccia i figli con una pistola artigianale BRESCIA Brescia, maltrattava e picchiava bimba disabile PESCARA Spara al cuoco per gli arrosticini, chiesta la perizia...

Minaccia i figli con una pistola artigianale, arrestato dai carabinieri

Brescia, maltrattava e picchiava bimba disabile: arrestata assistente scolastica. I genitori: «Segni delle violenze sul corpo»

Cosa è successo

L'amico, cremonese e coetaneo, lo ha scoperto quando la De Agostini gli ha mandato il primo numero di Paperino e ha poi sollecitato il pagamento. Ignorava fosse opera del compagno e ha presentato una denuncia contro ignoti. E per chi ha indagato è stato semplice identificare l'operaio incensurato. L'amicizia è andata in frantumi. E nemmeno i 1.000 euro di risarcimento sono serviti a dimenticare e ad evitare all'operaio un procedimento con l'accusa di sostituzione di persona. Per lo «scherzo di Paperino», riporta Il Corriere della Sera, l'operaio ha patteggiato 3 mesi di reclusione, pena sospesa. E all'ormai ex amico ha dovuto versare anche 600 euro di spese legali.

«Da nove anni non mi do pace. E tutto per uno scherzo innocuo. Avevo risarcito Stefano, ma lui è andato avanti, questo mi dispiace», ha commentato l’operaio sconsolato.