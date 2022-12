Scheda elettorale con la confessione di un omicidio a Villasanta: «Ho ucciso un uomo»

Sulla scheda elettorale la confessione di un omicidio. "Ho ucciso un uomo", hanno letto gli scrutatori alle ultime elezioni politiche a Villasanta (Monza). La polizia scientifica avrebbe trovato un’impronta digitale, il cerchio si restringe: ora sono dieci le persone sospettate.

La confessione dell'omicidio sulla scheda elettorale, le parole

“Per le forze dell’ordine. Ho ucciso un uomo. È sepolto in un cantiere in area Nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego”. Le parole sono state riportate dal quotidiano Il Giorno. La scheda è stata rinvenuta durante lo spoglio dal presidente di seggio, che ha poi informato le sedi opportune. Da allora la squadra mobile indaga sul presunto delitto, ma ancora nessun cadavere è stato trovato.

L'augurio del sindaco

“L’augurio è che sia tutto opera di un mitomane – afferma il sindaco di Villasanta Luca Ornago – Io me ne ero dimenticato e pensavo che fosse già stato tutto archiviato, ma lasciamoli lavorare”. Che poi aggiunge: “Il presidente del seggio in cui è stata trovata la scheda con il messaggio ha telefonato tra le 3 e le 4 all’ufficio elettorale e gli è stato detto di allertare le forze dell’ordine per consegnare la scheda e di mantenere il più stretto riserbo. Da allora non abbiamo più saputo nulla”.

Le indagini

Sono state interrogate le persone che il 25 settembre hanno votato in quel seggio, una scuola di Villasanta. Sono state inoltre esaminate tutte le denunce di scomparsa. Sul caso, la Procura di Monza ha aperto un fascicolo contro ignoti. Le accuse? Omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ora gli investigatori hanno in mano anche un’impronta digitale ben definita.