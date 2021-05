Scampia, linciato dalla folla e gettato in un cassonetto. «Stava abusando di un minore»

Una vera e propria sommossa popolare è scoppiata oggi a Scampia, quartiere dell'area nord di Napoli, contro un uomo accusato di aver «abusato di un minore» secondo testimoni che lo avrebbero colto in flagrante. La gente del posto, inferocita, si è scagliata in massa contro l'uomo, dando vita a un violento linciaggio. Numerose persone dalla vicina Vela Celeste si sono riversate in strada, filmando le scene del pestaggio e postando tutto sui social. L'uomo è stato malmenato e insultato dai presenti, sempre più numerosi man mano che la notizia si è disffusa nel quartiere. Il pestaggio si è concluso con l'uomo gettato in un cassonetto dell'immondizia.

APPROFONDIMENTI PARIGI Fourniret, morto l'Orco delle Ardenne: pedofilo e serial killer,... VATICANO Abusi, in Sicilia la guerra delle petizioni a difesa del vescovo che... ROMA Roma, abusi su minonenni. Le vittime del colonnello: «Voleva... VATICANO Papa Francesco "epura" vescovo argentino: coprì gli... MILANO Google smaschera pedofilo a Milano, arrestato aveva 10 mila file nel...

Roma, abusi su minonenni. Le vittime del colonnello: «Voleva vederci sempre»

La polizia è intervenuta sottraendo l'uomo dalla furia della folla e caricandolo su un mezzo del 118. Ora è ricoverato all'ospedale Cardarelli in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è stata ancora provata, tuttavia, la causa che ha scatenato il linciaggio, ovvero il presunto abuso di minore. Sui social, intanto, circolano decine di filmati dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA