Rovigo, sbatte la testa e va letto, il marito la trova in fin di vita al mattino. Morta poco dopo

È caduta in casa sabato sera, ha battuto la testa, non aveva ferite visibili e ha deciso di andare a dormire. Ma domenica mattina il compagno ha ritrovato Paola Pellegrini, 54enne di San Martino di Venezze (Rovigo), in fin di vita.

Le condizioni sono apparse subito disperate, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Rovigo, ma tutti i tentativi di salvarla sono stati vani. Dopo giorni di agonia, la signora è scomparsa nella tarda mattinata di mercoledì, gettando nello sconforto un paese intero.

