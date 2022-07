Lampedusa chiama Salvini: «Non ce la facciamo più». L'isola di nuovo in emergenza per lo sbarco migranti

L'isola di Lampedusa è di nuovo al collasso per gli sbarchi ripetuti di migranti dall'Africa. Nell'hot spot, il centro che raduna le persone ch sbarcano, si è raggiunta la cifra di 1.871 presenze. Il centro ne può contenere 350. Nelle ultime ore, sono sbarcate oltre 500 persone per un totale di 16 sbarchi.

Non solo Lampedusa. Anche in Calabria un peschereccio che era alla deriva è stato soccorso: dentro c'erano 5 morti

Il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino ha chiesto una nave umanitaria. «Oggi iniziano i trasferimenti con i traghetti di linea, domani arriverà la nave Diciotti e si provvederà celermente a svuotare l'hotspot. Chiedo con forza alla prefettura di Agrigento e al ministero dell'Interno di predisporre, almeno per tutto il periodo estivo, una nave umanitaria». L'ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, analizzando la situazione del centro d'accoglienza di Lampedusa che ha 1.871 presenze, a fronte di 350 posti disponibili. «Con una nave umanitaria, così come succedeva con le navi quarantena, riusciremmo a tamponare il sovraffollamento almeno durante l'estate. Si eviterebbero scene di degrado, rischi per la salute e non saremmo in perenne emergenza hotspot», aggiunge. Sull'isola, intanto, è saltata la fibra ottica e neanche il Comune riesce a lavorare senza internet.

Il vicesindaco Attilio Lucia ha lanciato un allarme sicurezza e ha chiesto aiuto a Matteo Salvini. risponde. Lucia non ha scritto al ministro Lamorgese ma al leader della Lega.

Lucia e Salvini sono costantemente in contatto: «Cambio l'agenda e arrivo da voi per portare soluzioni e idee che già avevamo messo in pratica con successo» ha spiegato Salvini, che sarà sull'isola il 4 e il 5 agosto. Lo rende noto la Lega.

