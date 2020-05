Allarme migranti, riprendono gli sbarchi: in 136 sul molo di Lampedusa

Sono giorni difficili anche per gli sbarchi dei migranti. Nella tarda serata di ieri infatti, sono arrivati due barconi a Lampedusa, altri due questa mattina. Su una prima imbarcazione c'erano 72 migranti e sull'altra 64. I 136 migranti sono stati portati sul molo Favaloro, dove da due giorni è stata allestita una tenda pretriage per l'emergenza coronavirus. Proprio ieri sera il governatore siciliano Nello Musumeci aveva espresso la sua solidarietà al popolo lampedusano e sollecitato al Governo Conte l'invio di una «nave-accoglienza» da ormeggiare davanti alle coste di Lampedusa per la quarantena dei migranti.

Migranti, due barche con 160 persone a bordo in difficoltà: Alarm Phone lancia Sos

«L'Italia lascia alla deriva in acque di sua competenza il cargo Marina dirottato da Malta per un soccorso a 30 miglia a sud di Lampedusa» con 78 migranti a bordo. Lo scrive su Twitter la Ong Sea Watch parlando di un «nuovo cinico braccio di ferro sulla pelle di persone in fuga dalla Libia». Il cargo si trova ora a 16 miglia da Lampedusa, fuori dalle acque territoriali italiane. «Né Malta né Lampedusa possono essere il punto di arrivo definitivo delle persone soccorse nel Mediterraneo - prosegue Sea Watch -. Bisogna però distinguere una volta per tutte il soccorso dall'accoglienza, che è una responsabilità europea indipendente dallo sbarco nel porto sicuro più vicino». I «giochi di forza» sulle operazioni Sar», invece, «penalizzano tutti a partire dalle persone soccorse«. Dunque, conclude la Ong, è un »modus operandi pericoloso e insostenibile».

Sea Watch vince l'appello a Palermo. La Ong su Twitter: "Torniamo in mare"

In queste ultime ore alune persone sono state trasferite nella «Casa fraternità» gestita dal parroco dell'Isola Carmelo La Magra. La struttura in passato ha spesso ospitato extracomunitari. «Come ci siamo ridotti? Quasi non ci facciamo caso, come sacchi della spazzatura. Chi può intervenire e non lo sta facendo è colpevole», ha detto La Magra.

Da ieri è in corso un nuovo cinico braccio di ferro sulla pelle di 78 persone in fuga dalla Libia L’Italia lascia alla deriva in acque di sua competenza il cargo Marina dirottato da Malta per un soccorso a 30mn a sud di Lampedusa, ora a sole 16mn, in zona contigua italiana pic.twitter.com/7Og3gdg5YR — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) May 4, 2020

