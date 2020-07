Sassi dal cavalcavia su auto con bambino a bordo: paura in Val Seriana

Paura per una famiglia in auto, ieri pomeriggio, lungo la statale della Valle Seriana. All'uscita della galleria di Montenegrone, in direzione di Seriate, la loro auto è stata centrata sul parabrezza da una grossa pietra. Nonostante lo spavento, l'automobilista non ha perso il controllo dell'auto, su cui viaggiava con la moglie e il figlio di tre mesi.

Non è il primo episodio di questo tipo che accade su quella strada. Qualche giorno fa a Nembro, sempre in direzione Seriate un'auto con a bordo due fotografi era stata colpita da un sasso, senza gravi conseguenze.

